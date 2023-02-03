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Пятница 3 февраля

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"Коленька, я иду": Разбитая инсультом Поргина воссоединилась с покойником Караченцовым

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Что случилось с Людмилой Поргиной?

Николай Караченцов умер в 2018 году, а перед уходом перенес серьезный инсульт, который тогда разбил взволнованную за его жизнь супругу. Годами позже легенда отечественного кино лечилась от рака, впала в кому после ДТП и в конце концов скончалась в больнице из-за отказа почек. Смерть любимого мужа стала для Людмилы Поргиной настоящей трагедией.

В недавнем интервью она призналась, что не представляла, как будет жить дальше без своего Коленьки. Страх и боль от потери развеялись, когда артистка буквально воссоединилась с покойным Николаем Караченцовым. Как оказалось, муж постоянно ее навещает, разговаривает, а в воздухе витает его запах.

С бесед с умершим супругом начинается каждый день Людмилы Поргиной. А дух любимого, как оказалось, сопровождает ее и за пределами дома.

"Когда иду в театр, всегда говорю: "Коленька, я иду в наш дом". И он будто гладит меня. Там я ощущаю его присутствие..." – поведала журналистам 74-летняя вдова.

Заслуженная артистка РФ рассказала удивительную историю: именно благодаря общению с мужем она смогла выдержать все сложности, настигшие ее в родном "Ленкоме". Звезда вспомнила, как не могла смириться с ролью в спектакле "Юнона и Авось", когда ее – настоящую легенду – поставили в массовку. Перед первым выходом на сцену она переживала и боялась, что вот-вот ее настигнут проблемы с сердцем. Тогда-то на помощь и пришел покойный супруг.

"Держись. Ты – сильная!" – услышала голос Николая Кораченцова Людмила Поргина и смело вышла на сцену.

3 февраля 2023, 10:40
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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