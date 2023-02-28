Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной

Дарья Мельникова не стеснялась камер.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов* развелись в июне 2021 года после восьми лет брака. Звезда сериала "Папины дочки" говорила, что их развод не связан с кризисом в отношениях. При этом она уверяла, что после развода "не очень верит в любовь. Вероятно, Смольянинов* не оправдал ее надежд. Так или иначе, спустя год он показал всем свое истинное лицо и был признан иноагентом в России.

После грандиозного скандала с актером Артуром Смольяниновым* его бывшая жена Дарья Мельникова пропала с радаров поклонников. Ее было не слышно и не видно, она ничего не комментировала и не отвечала фанатам в соцсетях. Складывалось ощущение, что актриса решила отсидеться, пока скандал не утихнет.



Наконец Дарья Мельникова впервые за долгое время вышла в свет, что тут же спровоцировало новую волну шумихи. 27 февраля Мельникова появилась в Москве в кинотеатре "Октябрь" на премьерном показе сериала, посвященный рок-группе "Король и шут", в котором она играет одну из ролей. Бывшая жена Артура Смольянинова* снялась в роли Ольги, второй жены главного персонажа Михаила Горшенева. Среди гостей также были другие звезды, в том числе актер из "Елок" и "Физрука" Денис Вахрушев, который играет в сериале музыканта Александра Балунова.

На премьере Дарья Мельникова в кожаных шортах и сапогах. Она охотно позировала фотографам, обнимаясь с какой-то женщиной. Ласки звезды попали в объективы камер и быстро распространились по Сети.

Напомним, Дарья Мельникова оказалась втянута в скандал после хамского высказывания ее бывшего мужа Артура Смольянинова* о том, что он хотел бы воевать на стороне Украины. Мельникову затравили после этого, несмотря на то, что она в разводе с актером. Звезду "Папиных дочек" даже не позвали сниматься в продолжении сериала.

* – признан иноагентом.