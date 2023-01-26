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"Сломано все": Жестоко избитая Смольниновым* жена сообщила о своем состоянии

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Смольянинов* испортил ей жизнь

Некогда знаменитый в России актер навлек беду не только на себя, но и на бывшую жену. Он дал уже два скандальных интервью, в которых облил грязью годами кормившую его страну, а также заявил, что желает оставить от родины "радиоактивный пепел". А там, между прочем, живут дети Артура Смольянинова*.

Впрочем, его эти факты, кажется, не очень трогают. Видимо, как глава семейства он, мягко говоря, не очень. Недавно Иван Охлобыстин раскрыл подноготную жизни со звездой фильма "9 рота". По его словам, актер избивал Дарью Мельникову, будучи с ней в браке. Неизвестно, насколько часто и сильно, но в любом случае по отношению к женщине это жестоко!

Однако после отъезда Артура Смольянинова* в США "папина дочка" не стала счастливее. Звездную маму буквально затравили на просторах Интернета, хотя она в отличии от опального экс-супруга, ничего плохого не сделала. Наконец-то после всего негатива в свой адрес Дарья Мельникова прервала молчание и сообщила о своем состоянии.

"Сломано все. Надежды, планы, связи". – поделилась своими мыслями актриса.

Как пишет ОСН, своем микроблоге она также подтвердила, что в продолжении "Папиных дочек" ее героини не будет: артистка хотела сняться, но продюсеры ее почему-то не пригласили. По данным РИА ФАН, Дарья Мельникова восприняла эту новость спокойно, но расстроилась, что не сможет вернуться на площадку сериала, которым жила в своем детстве.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

26 января 2023, 09:10
Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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