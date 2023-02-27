"От стресса": Брошенная молодым мужем Седокова жутко растолстела

Седокова рассказала о проблемах.

Экс-солистка "ВИА Гры" никогда не была супер стройной из-за особенностей строения своего тела и, конечно, на фоне своих бывших коллег по группе выделялась. Кажется, с возрастом проблемы с набором веса усугубились. Уж слишком часто Анна Седокова стала рассказывать поклонникам об очередном похудении.

Какое-то время звезда жила одна, ведь молодой муж Янис Тимма бросил ее, судя по всему, из-за очередной рабочей командировки. Пока возлюбленного не было, артистка нашла чем себя занять – всерьез увлеклась работой над своим телом. Она откровенно призналась поклонникам, что на фоне недавно испытанного стресса растолстела. И для нее самой, видимо, жутко. Не зря же певица решила экстренно избавиться от лишних килограммов

И результат ее работы над собой наверняка многих удивил: привести себя в форму Анна Седокова умудрилась за три дня! В своем микроблоге звезда опубликовала снимок весов с отметкой 66,6.

"Минус 2 лишних кг. Я чувствую свое тело и знаю, что ему нужно. Знаю, как оно защищается от стресса килограммами", – сообщила радостную новость певица.

А вместе с похудением подоспел и муж. Так что перед красавчиком Янисом Тиммой артистка предстала в идеальной форме! Ну, а теперь похудевшая Анна Седокова показывает поклонникам трогательные кадры из бытовой жизни с молодым баскетболистом.