"Захотелось любви": интимные ласки Седоковой слили в Сеть

В 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму и регулярно радует своих подписчиков горячим контентом иногда чересчур личного содержания. Завистники не могут не скрежетать зубами: Анне 40 лет, она трижды мать, у нее великолепная фигура и молодой муж, страсть с которым буквально чувствуется через экран!
Накануне вечером
интимные ласки
Анны Седоковой и Яниса Тиммы оказались слиты в Сеть рукой самой же артистки. Певица выложила томный и сексуальный ролик на страничке своего блога. На видео они с мужем ласкают друг друга и смеются лежа на кровати, а затем угощают друг друга напитками. И, пусть это была лишь реклама, а картинку передал профессиональный оператор, у всех зрителей, несомненно, получилось проникнуться страстным настроением их тет-а-тета.
"Гореть, искрится и сиять хочется только для своего единственного. Так ценны моменты, когда мы можем никуда не спешить, остаться дома и провести время вдвоем", – подписала ролик из спальни Анна Седокова.
"Захотелось и клубники, и шампанского, и любви такой", "Очень красиво", "Как жарко", "Вау", – не смогли промолчать взбудораженные комментаторы под публикацией Анны Семенович, среди которых были как обычные подписчики, так и звезды шоу-бизнеса.