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"Захотелось любви": интимные ласки Седоковой слили в Сеть

Анну Седокову застали рядом с обнаженным мужем.
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В 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму и регулярно радует своих подписчиков горячим контентом иногда чересчур личного содержания. Завистники не могут не скрежетать зубами: Анне 40 лет, она трижды мать, у нее великолепная фигура и молодой муж, страсть с которым буквально чувствуется через экран!

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Накануне вечером интимные ласки Анны Седоковой и Яниса Тиммы оказались слиты в Сеть рукой самой же артистки. Певица выложила томный и сексуальный ролик на страничке своего блога. На видео они с мужем ласкают друг друга и смеются лежа на кровати, а затем угощают друг друга напитками. И, пусть это была лишь реклама, а картинку передал профессиональный оператор, у всех зрителей, несомненно, получилось проникнуться страстным настроением их тет-а-тета.

"Гореть, искрится и сиять хочется только для своего единственного. Так ценны моменты, когда мы можем никуда не спешить, остаться дома и провести время вдвоем", – подписала ролик из спальни Анна Седокова.

"Захотелось и клубники, и шампанского, и любви такой", "Очень красиво", "Как жарко", "Вау", – не смогли промолчать взбудораженные комментаторы под публикацией Анны Семенович, среди которых были как обычные подписчики, так и звезды шоу-бизнеса.

Анна Седокова. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2023, 14:40 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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