"Скрывается": постаревшая на 30 лет Пугачева зависима от уколов

Пугачева подсела на иглу.

Примадонна еще прошлой весной уехала в Израиль. Как она говорила сама, отдыхать и лечиться. В итоге уход за собой затянулся, ведь она до сих пор остается за границей. Звезда не сидит дома, а ведет очень насыщенную светскую жизнь. Недавно, к примеру, она появилась на концерте в Тель-Авиве. Однако внешний вид Аллы Пугачевой многих удивил.

В Сети появился снимок, на котором певица изображена вблизи. Ее лицо многие пользователи сочли изуродованным из-за ярко выраженного шрама под глазом. Более того, некоторые признали, что вечно молодящаяся жена комика постарела лет так на 30! Что же случилось с внешностью Примадонны, остается только догадываться.

А журналисты тем временем уже привлекли к этому вопросу врача. И, судя по ее комментарию, Алла Пугачева зависима от уколов красоты, которые играют с ней злую шутку. Римма Мойсенко заметила на лице артистки отеки после инъекций. Причем колоть препараты она может не только в эту область.

"Говоря о руках, конечно, что-то скрывается большими украшениями, но все равно заметны изменения по типу артроза мелких суставов... Это может быть комплексная контурная пластика", – предположила специалист.

Она добавила, что припухлость у Примадонны неравномерная – с этим, как правило, сталкиваются женщины старше 60 лет, которые увлекаются уколами. Так что, возможно, Алле Пугачевой, которая так стремится выглядеть молодо, нужно притормозить, ведь на данный момент результат, по мнению пользователей, вызывает отвращение, а не восхищение.