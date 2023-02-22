Обернется проблемами: Ставший женщиной иноагент Смольянинов* задолжал деньги родине

Возвращение в страну станет проблемой для Артура Смольянинова.

39-летний актер театра и кино Артур Смольянинов* после февральских событий покинул территорию страны и сейчас обосновался в США. Оттуда он высказывается на остросоциальные темы, высказывая свое мнение на текущие события. Не все зрители приняли новую позицию актера.

Особенно тяжело поклонники воспринимают образы артиста. Например, для одного из роликов Артур Смольянинов* нарядился в платье и накрасил щеки. Ставший женщиной иноагент спровоцировал волну негатива в свой адрес. Поклонники заявили, что теперь дороги назад у мужчины нет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал и другую сторону вопроса возвращения в страну — финансовую. Об этом сообщает интернет-издание "360". Оказывается, что объявленный иноагентом Артур Смольянинов* числится в базе ФНС как должник. На его счету почти 93 тысячи рублей неоплаченных налогов.

По мнению юриста, оплата счетов — это важно, даже если человек не планирует возвращаться в страну. Актеру могут начислить пенни, заблокировать счета. В это случае любое перемещение по миру обернется Артура Смольянинову* проблемами.

* Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.