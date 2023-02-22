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Обернется проблемами: Ставший женщиной иноагент Смольянинов* задолжал деньги родине

Возвращение в страну станет проблемой для Артура Смольянинова.
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39-летний актер театра и кино Артур Смольянинов* после февральских событий покинул территорию страны и сейчас обосновался в США. Оттуда он высказывается на остросоциальные темы, высказывая свое мнение на текущие события. Не все зрители приняли новую позицию актера.

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 Артур Сергеевич Смольянинов (иноагент)

Артур Сергеевич Смольянинов (иноагент) актер

Особенно тяжело поклонники воспринимают образы артиста. Например, для одного из роликов Артур Смольянинов* нарядился в платье и накрасил щеки. Ставший женщиной иноагент спровоцировал волну негатива в свой адрес. Поклонники заявили, что теперь дороги назад у мужчины нет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал и другую сторону вопроса возвращения в страну — финансовую. Об этом сообщает интернет-издание "360". Оказывается, что объявленный иноагентом Артур Смольянинов* числится в базе ФНС как должник. На его счету почти 93 тысячи рублей неоплаченных налогов.

По мнению юриста, оплата счетов — это важно, даже если человек не планирует возвращаться в страну. Актеру могут начислить пенни, заблокировать счета. В это случае любое перемещение по миру обернется Артура Смольянинову* проблемами.

* Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Артур Смольянинов*. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 15:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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