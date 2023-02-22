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Разъяренный Бероев жестко прошелся по "пустышке" Смольянинову*: Это пыль

Смольянинов* не может угомониться.
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Почти год назад некогда востребованный в России актер Артур Смольянинов* покинул родную страну. Правда, просто уехать ему оказалось мало. За границей он с большим удовольствием поливает грязью свою родину. А в одном из интервью вообще заявил, что хотел бы оставить от страны пепел.

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 Артур Сергеевич Смольянинов (иноагент)

Артур Сергеевич Смольянинов (иноагент) актер

Такое поведение очень огорчает не только его поклонников, но и коллег по цеху. Болтливого актера уже ругала Алла Довлатова, которая не смогла подобрать приличных слов для его описания. Яна Поплавская говорила, что опальную звезду "9 роты" вообще скоро забудут.

На днях выходки Артура Смольянинова* окончательно вывели из себя Егора Бероева. Вот он и решил жестко пройтись по артисту. Во-первых, разъяренный актер посоветовал не тратить энергию и время на звезд, которые приняли решение уехать и негативно отзываться в адрес России. По его словам, все эти знаменитости настолько мелкие, что их сложно заметить.

"Это пыль. Как будто вы пыль подбираете и говорите: "Пыль!". Вас спрашивают: "Где? Мы не видим. Где пыль?", – метафорично выразился актер.

К слову, жизнь в США у Артура Смольянинова* кажется складывается не лучшим образом. Голливуд пока его в главные роли не зовет, поэтому пока актер записывает видео с антироссийскими стишками. Ради одного из них он надел женские вещи и венок из цветов на голову, чем вызвал у россиян очень много вопросов.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 13:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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