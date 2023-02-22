"В Израиле медом намазано": раздутую Вайкуле поймали прямо в аэропорту

Что теперь будет с Лаймой Вайкуле?

68-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле засветилась в аэропорту Тель-Авива, столицы Израиля. Женщину поймали в кадр прямо в аэропорту — видимо, кто-то из команды сделал кадр для социальных сетей. Так артистка оповестила поклонников о своем удачном приземлении.

Фотограф взял в кадр раздутую и пополневшую звезду. Подписчики считают, что Лайма Вайкуле поправилась за последний год. По слухам, ей вновь пришлось столкнуться с онкологией и пройти курс лечения. Причиной для подобных слухов стали фотографии с покрытой головой и новая прическа.

У подружки Аллы Пугачевой в Израиле запланировано три больших концерта — в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде. Скорее всего, Вайкуле пригласила туда всех звездных коллег, с которыми когда-то делила российскую сцену. Израиль, в некотором смысле, стал пристанищем для тех, кому не жилось спокойно на родине.

"В Израиле медом намазано?", "Ого, неужели на русском будет вещать?", "Вам никто не завидует", — пишут неравнодушные.

Напомним, что Лайма Вайкуле поддерживает своих друзей Аллу Пугачеву и ее супруга. За это многие поклонники ее резко осудили, и теперь нередко пишут нелицеприятные сообщения.