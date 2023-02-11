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Шоу-бизнес
Рецепт диетической каши для похудения от Лаймы Вайкуле

Рецепт диетической каши для похудения от Лаймы Вайкуле

Вайкуле поделилась секретом.
прочитано 26 раз

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвии и известная во многих странах эстрадная певица. Она является иконой стиля и элегантности для многих поклонников. Певице 68 лет, но несмотря на это, она выглядит великолепно. Как же ей это удается? Конечно, все дело в питании, аткивном образе жизни и генетике. Звезда по-прежнему стройна, грациозна и популярна.

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Рецепты

Сюжеты Рецепты

Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Лайма Вайкуле не ест мяса с детства, да и вообще не любит есть. Она из тех, кто питается энергией, которую черпает в путешествиях, встречах с друзьями и талантливыми людьми.

Тем не менее, Вайкуле старается правильно питаться экологически чистыми продуктами и строго следит за своим весом. При необходимости звезда "садится" на диету, устраивает голодание и разгрузочные дни. Если речь идет о приготовлении стола для гостей, то она приглашает профессионаьных поваров. Тем не менее, у нее есть несколько фирменных рецептов. Один из них – диетическая рисовая каша с соевым соусом.

Диетическая рисовая каша от Лаймы Вайкуле

Ингредиенты:

  • Бурый рис – 1 стакан;
  • Вода – 2 стакана;
  • Приправы, соль, соевый соус – по вкусу.

Приготовление:

Бурый рис промыть и замочить на пару часов. Воду в соотношении в 2 раза больше крупы вкипятить в кастрюле. Высыпать рис в кастрюлю. Варить 20 минут на малом огне, затем промыть холодной водой и снова высыпать в кастрюлю. Через 10 минут приготовленный бурый рис настоять и приправить соевым соусом или любимыми травами. Соль лучше не использовать по рецепту Лаймы Вайкуле.

Лайма Вайкуле. Фото: Gennadii Sergeev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2023, 20:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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