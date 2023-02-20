Боже! Изуродованную пластикой Алентову выставили перед толпой зевак

Актриса Вера Алентова поразила зрителей.

80-летняя актриса и вдова Владимира Меньшова Вера Алентова появилась на фотографии звездной коллеги. Артистка Дарья Повереннова в микроблоге поделилась кадром с гастролей — труппа посетила Петергоф, а теперь отправляется в Новгород. Веру Валентиновну, можно сказать, выставили перед толпой зевак — поклонники были рады увидеть любимицу в кадре.

Говорят, что лицо звезды фильма "Москва слезам не верит" — это результат работы нескольких пластических хирургов. Злые языки и вовсе считают, что изуродованную пластикой Веру Алентову уже нельзя увидеть смеющейся или плачущей — лицо застыло в одном выражении. Однако новая фотография показывает обратное.

Коллега Дарьи Поверенной позирует с легкой улыбкой и непринужденным взглядом. Вера Алентова и в молодости держала такое выражение лица на фотографиях. Сейчас актриса выглядит свежо и подтянуто, особенно на фоне белых волос.

Даже после ухода любимого супруга Алентова следит за собой. Напомним, что ранее актрису заметили в свете с обручальным кольцом. Оказывается, смерть не стала помехой любви Меньшова и Алентовой, она продолжает считать себя замужней женщиной, а потому и носит кольцо.