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Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц

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Дочь Шукшиной подразнила подписчиков откровенным ракурсом.

Дочь актрисы Марии Шукшиной вот уже несколько лет полностью посвящает себя занятиям спортом. И в этом она сильно преуспела: из хрупкой девушки превратилась в настоящего качка. Жмет теперь веса, которые многим мужчинам не под силу.

В своем блоге Анна Шукшина ежедневно делится то роликами из спортзала, то – результатами многолетних тренировок. Довольные поклонники взамен шлют свое восхищение силой и мощью некогда хрупкой шатенки, а завистники утверждают, что перекачанная Анна стала мужиком и утратила природную женственность.

Накануне Анна поделилась фотографией, на которой, благодаря своей позе и отсутствию одежды показала толпе спрятанное между ягодиц – тончайшую полоску ткани от трусиков. Матерь божья! Стояла при этом дочь Марии Шукшиной спиной к фотографу, накинув на переднюю часть тела тонкий халатик.

Впрочем, по мнению некоторых, можно было и вовсе обойтись без одежды, ведь полумрак и иллюзия дыма, созданная при помощи проектора, лишили фотографию откровенности и пошлости. Снимок обнажил лишь татуировку, которая набита вдоль позвоночника Анны Шукшиной, да каменную мускулатуру женщины.

18 февраля 2023, 13:45
Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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