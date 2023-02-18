Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц

Дочь Шукшиной подразнила подписчиков откровенным ракурсом.



Дочь актрисы Марии Шукшиной вот уже несколько лет полностью посвящает себя занятиям спортом. И в этом она сильно преуспела: из хрупкой девушки превратилась в настоящего качка. Жмет теперь веса, которые многим мужчинам не под силу.

В своем блоге Анна Шукшина ежедневно делится то роликами из спортзала, то – результатами многолетних тренировок. Довольные поклонники взамен шлют свое восхищение силой и мощью некогда хрупкой шатенки, а завистники утверждают, что перекачанная Анна стала мужиком и утратила природную женственность.

Накануне Анна поделилась фотографией, на которой, благодаря своей позе и отсутствию одежды показала толпе спрятанное между ягодиц – тончайшую полоску ткани от трусиков. Матерь божья! Стояла при этом дочь Марии Шукшиной спиной к фотографу, накинув на переднюю часть тела тонкий халатик.

Впрочем, по мнению некоторых, можно было и вовсе обойтись без одежды, ведь полумрак и иллюзия дыма, созданная при помощи проектора, лишили фотографию откровенности и пошлости. Снимок обнажил лишь татуировку, которая набита вдоль позвоночника Анны Шукшиной, да каменную мускулатуру женщины.