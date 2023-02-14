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Вторник 14 февраля

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Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове

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Что известно о состоянии Бориса Щербакова.

Две недели назад Бориса Щербакова срочно доставили в больницу. Артист угодил в реанимацию. Его состояние оценивалось как среднетяжелое. Вскоре актера перевели в стационар. Как стало известно позднее, у Бориса Васильевича были последствия простуды.

Сегодня появилась новая информация о госпитализированном Щербакове. По словам актрисы Татьяны Бронзовой, которая приходится Борису Васильевичу женой, его уже выписали из больницы. Об этом же пишет РИА ФАН. Так что поклонники могут больше не переживать за здоровье 73-летнего артиста.

Напомним, в день госпитализации Щербаков должен был принять участие в спектакле "Свободная пара" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге. Тогда на место уже прибыли многие из актеров и помощников. Однако постановку все же пришлось перенести на другую дату.

Борис Щербаков является народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. Его можно увидеть в таких фильмах, как "Я служу на границе" (1974), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Легенда №17" (2013), "ев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), сериале "Сыщики" и других кинолентах.

14 февраля 2023, 16:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

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