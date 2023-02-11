"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа

Новые подробности личной жизни Розы Сябитовой.

61-летняя сваха и соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в преддверии 14 февраля поделилась подробностями своей личной жизни. В эксклюзивном интервью одному из изданий она рассказала, почему не верить во взаимную любовь, какие советы давала ей бабушка и почему голова стоит выше сердца.

Главная сваха страны вышла замуж в 21 год. Супруги прожили вместе 10 лет, однако, к сожалению, муж Сябитовой умер от инфаркта. Ранний брак сложился под влиянием бабушки. Она говорила маленькой Розе, что самое главное в жизни — это удачно выйти замуж. Наслушавшаяся советов бабки женщина так и поступила.

Роза уверена, что между двух вариантов — любить или быть любимой, нужно выбирать второй. Голова должна быть выше чувств и сердца, ведь тогда муж будет холить и лелеять, заботиться, а потом и жена полюбит его за это, цитирует женщину интернет-издание "360".

Во втором браке Роза Сябитова пошла против своего же правила. Мужчина, по словам свахи, позволял ей любить, а потому счастья у женщины не было. История закончилась печально, да и звезда телевидения осталась без мужа.

"Хорошо, что жива осталась. Это была болезненная привязанность", — делится Роза Сябитова.