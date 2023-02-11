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Пятница 10 февраля

02:19"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа 00:11Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля 22:00"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки 21:40"Рак пищевода": Безутешная Малышева объявила свой диагноз 21:20"Сама во всем виновата": Любовница Виторгана ушла к Богу в 31 год 21:10Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез 21:00"Родина-уродина": вышвырнутая из театра Ахеджакова сказала последнее слово перед концом 20:40"Пугающие изменения": предсказавший землетрясения в Турции российский Нострадамус увидел страшное 20:20"Пересадка сердца": свалившегося без сил Киркорова уже забирает смерть 20:00Господи, помилуй! Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости 19:40Еле ворочала языком: припавшая к бутылке Волочкова закатила истерику из-за предательства 19:20"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес" 19:00"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике 18:40Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка 18:20Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку 18:00Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой 17:40"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 17:20Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду 17:00“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 16:40Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 16:20Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 16:00"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд 15:40"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога 15:20Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен 15:00"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова 14:40"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша 14:20Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана 14:00На МКАД столкнулись 5 машин 13:40"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову 13:20"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь 13:00"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации 12:40"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2" 12:20Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности 12:20Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния 12:00Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил 11:40"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 11:20"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру 11:00Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт 10:40"Она умрет": Слетевшей с катушек Бритни Спирс осталось не долго 10:20На квартиру в Москве придется копить 18 лет 10:00"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой 09:40Постоянная прописка: что важно знать 09:20"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске 09:00Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте 09:00Жуткие кадры: спасение утонувшего в грязи ежа попало на видео 08:40"Наблюдается депрессивное состояние": После ампутации конечностей Костомарову требуется психолог 08:40Жизнь 9-летнего мальчика круто изменилась после шоу "Голос. Дети" 08:20Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками 08:00"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 06:31Как извлечь бонусы из увольнения: объяснил эксперт
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"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа

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Новые подробности личной жизни Розы Сябитовой.

61-летняя сваха и соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в преддверии 14 февраля поделилась подробностями своей личной жизни. В эксклюзивном интервью одному из изданий она рассказала, почему не верить во взаимную любовь, какие советы давала ей бабушка и почему голова стоит выше сердца.

Главная сваха страны вышла замуж в 21 год. Супруги прожили вместе 10 лет, однако, к сожалению, муж Сябитовой умер от инфаркта. Ранний брак сложился под влиянием бабушки. Она говорила маленькой Розе, что самое главное в жизни — это удачно выйти замуж. Наслушавшаяся советов бабки женщина так и поступила.

Роза уверена, что между двух вариантов — любить или быть любимой, нужно выбирать второй. Голова должна быть выше чувств и сердца, ведь тогда муж будет холить и лелеять, заботиться, а потом и жена полюбит его за это, цитирует женщину интернет-издание "360".

Во втором браке Роза Сябитова пошла против своего же правила. Мужчина, по словам свахи, позволял ей любить, а потому счастья у женщины не было. История закончилась печально, да и звезда телевидения осталась без мужа.

"Хорошо, что жива осталась. Это была болезненная привязанность", — делится Роза Сябитова.

11 февраля 2023, 02:19
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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