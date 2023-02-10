Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку

Галкин* со своими шутками никому не нужен в такое время.

Шоумен Максим Галкин* в последнее время путает, где правда, а где ложь. Он уже настолько далек от реальности, что открыто глумится над произошедшей трагедией в Турции. Судя по всему, артист привык переворачивать все с ног на голову и в этот раз перегнул палку.

Год назад Максим Галкин* резко разлюбил россиян и бросил свою родину и фанатов, уехав в Израиль. Оттуда он поливал Россию грязью, высмеивая ее и откровенно глумясь над ее ценностями. Дошло до того, что он начал выкрикивать на своих концертах националистические лозунги. Затем комик еще раз шокировал народ, публично фактически заявив о каминг-ауте.

Теперь 47-летний Максим Галкин* на всех парах несется в пропасть, и его уже не остановить. Шоумен решил из брюнета превратиться в рыжеволосого. В таком образе он опубликовал в своем аккаунте приглашение на юмористическое выступление в Стамбуле 14 февраля.

Такое поведение шокировало и взбесило народ. Они не понимают, как можно во время такой трагедии и недельного траура в Турции шутить и смеяться. Напомним, ужасное землетрясение в Турции унесло жизни почти 20 тысяч людей.

Впрочем, судя по всему, Галкин* уже осознал, что произошло, и закрыл возможность комментировать публикацию. Однако это не спасло его, люди комментируют его поведение в фан-пабликах, пишет "Царьград".

"Никто не пойдет... Ну, может, парочка идиотов разве только. У нас в Турции траур, детям из-за этого всего даже каникулы продлили до 20 февраля. В стране все мысли, как помочь людям, все развлечения неуместны", – раскатали Максима Галкина* в лепешку комментаторы.

Напомним, траур на всей территории Турции объявлен до 12 февраля.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц иноагентов.