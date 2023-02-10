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Жизнь 9-летнего мальчика круто изменилась после шоу "Голос. Дети"

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Юный вокалист пообещал вернуться в шоу "Голос".

В прошлом году в девятом сезоне детского шоу "Голос" принял участие Мирон Луженский. Мальчик, которому на момент съемок проекта было всего восемь лет, оказался в команде Василия Вакуленко, более известного как Баста. Юному вокалисту не удалось пройти дальше этапа поединков, зато благодаря вокальному конкурсу Первого канала его жизнь круто изменилась.

Девятилетний мальчик недавно рассказал, что после шоу он стал востребованным певцом. Как сообщает телеканал "360", его стали звать на концерты. Например, начинающий артист выступил в Лужниках вместе с другими участниками "Голос. Дети".

Сегодня Луженский посещает Детскую школу искусств, исполняет сольные песни, а также играет на фортепиано. Также юный участник девятого сезона популярного шоу принимает участие не только во всероссийских, но и в международных вокальных конкурсах. В будущем он планируется вернуться в шоу "Голос".

10 февраля 2023, 08:40
Фото: кадр YouTube / @thevoicekidsrussia
360✓ Надежный источник

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