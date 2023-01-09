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Шоу-бизнес
"Как это мерзко!": Раструбившую о проблемах в постели Гузееву погнали взашей с телевидения

"Как это мерзко!": Раструбившую о проблемах в постели Гузееву погнали взашей с телевидения

Появление Ларисы Гузеевой на телевидении обернулось скандалом.
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Программа "Давай поженимся", в которой актриса была главной звездой, с весны не выходит на экраны. Именно поэтому видеть знаменитую брюнетку зрители стали меньше. На днях Лариса Гузеева вновь появилась на родном Первом канале, однако далеко не всех это обрадовало.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

В Рождество в эфире показали весьма неоднозначный выпуск программы "Подкаст.Лаб", в котором ведущие затронули тему секса. Приглашенной гостьей как раз выступила актриса, и ее реплики возмутили часть зрителей. Звезда решила раструбить на всю страну о проблемах в постели 80% женщин. По ее словам, большинство представительниц прекрасного пола притворяются во время интима.

Более того, Лариса Гузеева заявила, что редко хочет заниматься любовью, потому что, по ее мнению, уж слишком много времени занимает подготовка к этому процессу.

"Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду", – сказала в эфире телеведущая.

Россияне оказались в шоке от таких откровений актрисы. Во-первых, потому что вышли в эфир они в Рождество, а во-вторых, по мнению некоторых, не стоит освещать такие темы. Горячее обсуждение началось в комментариях на странице не только Первого канала, но и актера Вячеслава Манучарова, который также остался не в восторге от сказанного. Разъяренные пользователи погнали взашей звезду "Давай поженимся" с телевидения.

"Как это мерзко! Убрали бы еще и Гузееву, которая несет похабщину", – пишут люди на просторах Интернета.

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 16:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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