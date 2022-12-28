"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева живет с младшей дочерью Ольгой Бухаровой. Однажды в эфире шоу "Давай поженимся!" она проговорилась, что не живет с мужем и не имеет с ним общего быта. Все из-за скандала.
Тогда Гузеева распсиховалась из-за банального бардака в квартире, который устроил ее муж. Когда ведущая пришла домой с работы, то увидела хаос. Сначала она подумала, что это сделала ее дочь Ольга, но та рассказала иное. После инцидента Гузеева стала вести быт отдельно от мужа.
"Я звоню, говорю: "Игорь, а почему ты был… (ну, мы сейчас уже живем отдельно) Почему ты пришел, намусорил, что-то ел? Почему не убрали за собой?" – возмущалась Гузеева.
Впрочем, такая нервозность Ларисы Гузеевой вполне объяснима. Ведущая на днях показала свое истинное лицо, сама устроив настоящий погром. Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала недавнее видео, на котором Гузеева бьет тарелки на корпоративы.
Стоит отметить, что подобное действо было специально Содано в качестве развлечения для гостей. Но осатаневшая Гузеева делала это с таким остервенением, что становилось страшно.
"Если у кого-то все хорошо в этот Новый год, то это у Ларисы Гузеевны. Пришла, танцует, радуется и бьет из всех сил тарелки. Зачем увлеченно бьет посуду, заходясь в экстазе? А почему бы и не побить? Жизнь у Гузеевны удалась", – написала Лена Миро.