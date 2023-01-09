Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста

В сентябре в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них и Филипп Киркоров. А в январе король российской эстрады попал в санкионный список и на Украине. Причем список утвердил друг и коллега певца комик-президент Владимир Зеленский, с которым Филипп Киркоров дружил и работал когда-то.

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