"За деньги": Скандалистка Собчак сдала с потрохами замешанную в грязных делишках Канделаки

Противостояние Ксении Собчак и Тины Канделаки, кажется, никогда не закончится.

Казалось бы, все неурядицы в личных отношениях двух некогда подружек остались в прошлом, но известная блондинка, которая, к слову, любит поскандалить с кем-нибудь из коллег по цеху, все никак не оставляет в покое Тину Канделаки. Ксения Собчак решила в очередной раз "укусить" звезду, причем публично.

Недавно стилист Алеко Надирян, который довольно близко общается со многими знаменитостями, решил выбрать звездный образ недели. И среди зарубежных артистов оказалась Тина Канделаки. Вот так у супруги Константина Богомолова и появилась возможность унизить свою бывшую подружку: в своем микроблоге она написала о ней пару едких слов, а заодно вывалила не очень приятную информацию.

Ее куртку Ксения Собчак назвала "Чип-и-Дейл", а также высмеяла, по ее мнению, нелепый выбор полностью кожаного образа. Ну а вишенкой на торте стало то, что звезда, можно сказать, сдала с потрохами грязные делишки теледивы, уличив ее в том, что она платит за упоминания о себе.

"Очень забавно конечно, что блогерам за деньги предлагают продвигать в "стильных рубриках" Тину Канделаки. Ну типо незаметно всунуть между приличными фотками", – написала в своем микроблоге блондинка.

Впрочем, это лишь мнение главной любительницы скандалов, а как все обстоит на самом деле, остается догадываться. Если же все так, как рассказывает журналистка, то в этом все же нет ничего криминального. А может быть, экс-подружку Ксении Собчак действительно считают иконой стиля.