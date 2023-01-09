"Запасной": принц Гарри раскрыл правду о второй семье

На днях на полках книжных магазинах появится шокирующая новинка. Принц Гарри, некогда наследник британской короны, а ныне, по словам британской прессы, взбунтовавшийся мятежник выпускает мемуары. Название говорит само за себя — "Запасной".
Уже сейчас известны некоторые подробности из содержания провокационной книги. Так, Принц Гарри раскрыл в ней правду о второй семье. Выяснилось, что после трагической гибели Принцессы Дианы, матери Принца, тогда еще мальчик сблизился с семейной парой журналистов и продюсеров Майка Холдинга и Тани Дженкинс.
Впервые они встретились в Ботсване, когда Принц Гарри приехал в эту страну. Семейная пара, по словам Гарри, помогла ему в первые месяцы после трагедии. Сейчас, спустя 15 лет с первого визита, мужчина продолжает тепло любить африканскую страну.
"У меня есть вторая семья здесь. Компания близких друзей, которая буквально вытащила меня", — рассказывает муж Меган Маркл.
Пока неизвестно, как к такому откровению отнесется жена Принца Гарри. Меган Маркл уже успела прославиться своими заявления о королевской семье. Возможно, после выхода книги последует новая волна негатива по отношению к семейной чете.