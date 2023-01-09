Голая и не только: 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой

Благословите женщину
Вышедшая в 2003 году картина обеспечила артистке огромную популярность. Блондинка не побоялась сняться в картине в чем мать родила, а молодость и красота сделали свое дело. По сей день фильм "Благословите женщину" лица мужского пола пересматривают без устали, лишь бы посмотреть, как выглядит голая Светлана Ходченкова.
На острие
В спортивной драме 2020 года о фехтовании артистка проявила себя своенравной и агрессивной особой, которой лучше не вставать на пути. Знаменитость ловко владеет шпагой и остро реагирует на нападения. В картине также проявил недюжинный талант Сергей Пускепалис, который в сентябре погиб в автокатастрофе.
Скажи ей
Эта картина — творение режиссера Александра Молочникова, бывшего мужа Екатерины Варнавы. В центре сюжета — треснувшая по швам семья, в которой родители разводятся, а ребенок страдает. Светлана Ходченкова вжилась в роль непутевой мамы, хотя в реальной жизни счастье материнства до сих пор не познала.
Метро
Триллер 2013 года выпуска создан при участии многих известных актеров. В "Метро" заворожил публику тот же Сергей Пускепалис, ярко фигурирует в кино и Анатолий Белый, который не так давно со скандалом эмигрировал в Израиль. Ну а Светлана Ходченкова задала тон всему сюжету фильма-катастрофы. Ее героиня оказалась неверной женой и запустила процесс чудовищных потрясений.
Не хлебом единым
Как и картина "Благословите женщину",
режиссура этого фильма легла на плечи Станислава Говорухина. Действие
происходит в послевоенные годы, и Светлана Ходченкова попадает в эпоху позднего
сталинизма. Поскольку премьера состоялась в 2005 году, ее можно назвать вторым
шагом актрисы на поприще именитой и многообещающей звезды. Артистка снова
предстает перед нами нежной, честной и любящей красоткой, при взгляде на которую
сложно оторваться.