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Шоу-бизнес
Голая и не только: 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой

Голая и не только: 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой

Российская актриса Светлана Ходченкова любит сниматься голая в эротических сценах, но и в других амплуа способна впечатлять зрителей. Портал "Кинопоиск" приводит 5 лучших фильмов со Светланой Ходченковой, а мы вспоминаем их детали.
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Благословите женщину

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Вышедшая в 2003 году картина обеспечила артистке огромную популярность. Блондинка не побоялась сняться в картине в чем мать родила, а молодость и красота сделали свое дело. По сей день фильм "Благословите женщину" лица мужского пола пересматривают без устали, лишь бы посмотреть, как выглядит голая Светлана Ходченкова.

На острие

В спортивной драме 2020 года о фехтовании артистка проявила себя своенравной и агрессивной особой, которой лучше не вставать на пути. Знаменитость ловко владеет шпагой и остро реагирует на нападения. В картине также проявил недюжинный талант Сергей Пускепалис, который в сентябре погиб в автокатастрофе.

Скажи ей

Эта картина — творение режиссера Александра Молочникова, бывшего мужа Екатерины Варнавы. В центре сюжета — треснувшая по швам семья, в которой родители разводятся, а ребенок страдает. Светлана Ходченкова вжилась в роль непутевой мамы, хотя в реальной жизни счастье материнства до сих пор не познала.

Метро

Триллер 2013 года выпуска создан при участии многих известных актеров. В "Метро" заворожил публику тот же Сергей Пускепалис, ярко фигурирует в кино и Анатолий Белый, который не так давно со скандалом эмигрировал в Израиль. Ну а Светлана Ходченкова задала тон всему сюжету фильма-катастрофы. Ее героиня оказалась неверной женой и запустила процесс чудовищных потрясений.

Не хлебом единым

Как и картина "Благословите женщину", режиссура этого фильма легла на плечи Станислава Говорухина. Действие происходит в послевоенные годы, и Светлана Ходченкова попадает в эпоху позднего сталинизма. Поскольку премьера состоялась в 2005 году, ее можно назвать вторым шагом актрисы на поприще именитой и многообещающей звезды. Артистка снова предстает перед нами нежной, честной и любящей красоткой, при взгляде на которую сложно оторваться.

Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 04:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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