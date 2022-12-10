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Шоу-бизнес
Призывно расставившая ноги Ходченкова поместила между ягодиц мощный дрын: С удовольствием

Призывно расставившая ноги Ходченкова поместила между ягодиц мощный дрын: С удовольствием

Светлана Ходченкова показала возможности своего гибкого тела.
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Актриса ведет довольно закрытый образ жизни, практически ничего не рассказывая про личную жизнь. Например, подписчики ее блога лишь по косвенным признакам смогли догадаться, что в настоящее время Светлана Ходченкова находится в отношениях. Не так давно в "Сторис" артистка поделилась кадрами с отдыха в теплых краях, где на песке можно заметить две пары следов.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Впрочем, основной контент блога Светланы Ходченсковой – фотографии со съемок и из зала. Звезда увлекается танцами у пилона и посвящает этому достаточно много времени. Благодаря регулярным тренировкам актриса поддерживает свое тело в идеальной форме.

На днях Ходченкова опубликовала в запрещенной на территории РФ соцсети снимок, на котором призывно расставила ноги, повернувшись спиной к длинной палке – шесту. Если присмотреться, можно увидеть, что звезда поместила мощный дрын между ягодиц. По мнению поклонников, выглядит такая поза очень эффектно!

"С удовольствием смотрю фильмы с вашим участием!", "Все красиво, вот только далеко", "Красота и грация!", "Отражение ок", – написали в комментариях.

Правда, некоторые считают, что в последнее время Светлана Ходченкова выглядит болезненно. Артистка действительно сильно изменилась со времен своей звездной роли у Станислава Говорухина в картине "Благословите женщину", где она предстала в образе простой русской женщины со сложной судьбой и с соблазнительными "рубенсовскими" формами.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 17:08 Источник: Соцсети • Требует проверки
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