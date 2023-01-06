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Шоу-бизнес
Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта

Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта

Дочь Дмитрия Маликова сделала откровенное признание.

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Семья сладкоголосого певца, как и многие другие россияне, наслаждается новогодними выходными: встречается с друзьями, наряжается в забавные костюмы, ходит в театр... В общем, интересного много. Однако между всеми активностями произошло кое-что странное, о чем в своем микроблоге рассказала дочь Дмитрия Маликова.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Стефания раскрыла сексуальные домогательства, которым нашлось место в доме известного музыканта – ее отца. К счастью, не в прямом смысле. Все члены семьи артиста наслаждались новогодней забавой в виде получения предсказаний на предстоящий год, спрятанных в орехах. Скорлупа одного из них оказалась разбита, а в ней лежала очень странная записка.

Если верить предсказанию, то наследницу Дмитрия Маликова ждет не удача, не любовь или еще что-нибудь приятное. "Сексуальные домогательства", – гласила одна из бумажек, полученных Стефанией. Такой поворот событий девушку явно удивил. Она сфотографировала листок с текстом и опубликовала в своем микроблоге.

"Хорошее предсказание для 23 года мне дал Дедушка Мороз", – с иронией подписала снимок дочка певца.

Остается только догадываться, кому пришла в голову идея такое написать. Впрочем, очевидно, что все члены семьи Дмитрия Маликова восприняли это как шутку и продолжили дальше наслаждаться зимними деньками.

Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 января 2023, 13:19 Источник: Соцсети • Требует проверки
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