"Фортуна повернется спиной": перенесшего операцию Баскова предупредили об опасности

Что ждет Николая Баскова в ближайшем будущем, рассказала нумеролог.

В начале прошлого месяца Николай Басков объяснил, почему некоторое время хромал и выглядел опухшим. Все дело в том, что у народного артиста порвались связки на ногах. Он проходил лечение в ФГБУ Нмиц ТО имени Н. Н. Приорова. Певец перенес операцию, и теперь он снова может работать, правда, нужно быть осторожным.

О том, что Баскову необходимо поберечь себя, говорит и нумеролог Элена Гамаюн. По ее словам, у певца есть цифры, которые связаны с костно-мышечной системой. Мол, артисту нужно более внимательным быть к венам, ногам, позвоночнику. То есть из-за того, что он много работает и мало отдыхает, возможны серьезные проблемы со здоровьем.

Предупреждая Николая об опасности, Гамаюн пообещала ему подарок судьбы. По ее словам, если певец наберется сил, не будет переживать и впадать в депрессию, то долгожданный момент наступит. В противном случае "Фортуна повернется к нему спиной", сказала нумеролог.

Из-за того, что Николай Басков выглядел нездоровым, появились слухи о серьезном заболевании, с которым артист якобы борется. Но исполнитель хита "Шарманка" развеял их, рассказав о подробнее о своем состоянии. Слова 46-летней знаменитости приводили "Дни.ру" ранее.