В Сеть просочился интимный снимок отчалившей из России Орбакайте

Кристина Орбакайте счастлива, ведь она снова находится рядом с самыми близкими.

В конце декабря 51-летняя Кристина Орбакайте отчалила из России. После многочисленных съемок в Москве она снова находится в США, где живут ее муж-бизнесмен Михаил Земцов и ее 10-летняя дочь Клавдия. Артистка выложила уже несколько снимков, сделанных в Америке.

Накануне Орбакайте поделилась сокровенным и, даже можно сказать, интимным фото. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью лежа в постели. В кадре певица крепко обнимает наследницу, по которой очень скучала. "Снова вместе", – подписала фотографию Кристина.

Как отреагировали поклонники на этот снимок, сказать трудно, ведь артистка отключила возможность комментирования ее публикаций. Вероятно, все дело в том, что в последнее время Орбакайте подвергалась критике со стороны россиян. Те ополчились на нее из-за отъезда в США, а также за политическую позицию ее матери.

Сама Кристина Орбакайте не делала никаких смелых заявлений. По всей видимости, артистка сохраняет нейтралитет и не желает занимать какую-либо сторону. Впрочем, молчание – это тоже позиция. Правда, многие бывшие поклонники певицы разделять ее отказываются.