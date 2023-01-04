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Долго ждала: патриотка Долина пустилась в пляс после бегства из России

Лариса Долина устала, поэтому приняла важное решение.
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Еще в прошлом году Лариса Долина рассказывала, что последние несколько лет работала без перерыва. Плотный график довел артистку до того, что у нее начались проблемы со здоровьем. Звезда стала плохо спать, поэтому стала принимать таблетки. К новогодним праздникам певица поняла, что так жить больше нельзя.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Случилось то, что долго ждала не только Лариса Александровна, но и ее поклонники. Она на время сбежала из России, которой остается преданной. Певица отправилась на Мальдивы. Исполнительница хита "Погода в доме" уже выложила в соцсети фото и видео, сделанные на пляже. "Хочется танцевать", – подписала кадры знаменитость, на которых видно, как она пустилась в пляс.

Фанаты Долиной пишут: "Мне кажется, вашего отпуска я ждала больше, чем вы. С таким графиком работы вообще не представляю, как вы еще стоите, а не лежите на лежаке", "Заслужила! Отличного отдыха!", "Хорошего отдыха! Вы дарили радость всей стране. А теперь имеете право на маленькое счастье". Певице написала и телеведущая Лариса Гузеева: "Ларисик, к тебе хочу!". "Прилетай ко мне, Ларик!", – ответила артистка.

Но не только Лариса Долина собралась провести январские дни на Мальдивах. Туда отправилась балерина Анастасия Волочкова. Для нее ежегодное путешествие на острова стало традицией. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2023, 11:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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