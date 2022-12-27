Россияне разнесли опустившуюся Долину: Убожество

Весной прошлого года Лариса Долина жестко раскритиковала поющую тиктокершу Валю Карнавал за отсутствие вокальных данных и музыкального образования. Артисты из старой гвардии оказались на стороне исполнительницы хита "Погода в доме", а молодые звезды поддержали девушку, посчитав, что к ней отнеслись предвзято.
С тех пор за Долину воспринимают как консервативного представителя шоу-бизнеса, который не видит в молодом поклонении талантливых артистов. Поэтому публика очень удивилась, когда певица согласилась записать совместную песню с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA.
А сегодня поклонники Ларисы Александровны узнали, что перед Новым годом она исполнит песню в дуэте с Клавой Кокой. В недавнем видео, которое появилось в соцсетях, 26-летняя звезда Black Star призналась, что давно мечтала спеть вместе с Долиной.
Россияне обрушились с критикой на Ларису Долину за то, что та якобы отказалась от своих слов и теперь выступает вместе с "бесталанными молодыми артистами". "Клаве без фанеры в данном случае трудновато придется", "Ужас… Зачем это Ларисе Александровне? Опуститься до этого убожества", – пишут поклонники 67-летней певицы.