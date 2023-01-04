"Не отдыхаю": торговавшая телом в одних трусах Седокова раскрыла тайные похождения

Анна Седокова пробует себя в различных амплуа.

Популярная российская и украинская певица Анна Седокова широкую известность получила благодаря участию в музыкальной группе "ВИА Гра". Певица стала солисткой коллектива на два года, в 2004 году она начала сольную карьеру и до сих пор пробует себя в различных амплуа.

Сегодня артистка записывает подкасты, участвует в съемках телешоу, выпускает клипы, гастролирует с концертами и даже шьют брендовую одежду. А ведь когда-то она торговала роскошным телом на сцене, выступая практически в одних трусах.

Способы заработка увеличились, соответственно, и нагрузки стало больше. Чтобы справиться с работой, сохраняя психологическое здоровье Анна Седокова придумала для себя ежедневные правила. Тайные похождения она раскрыла и для поклонников.

Певица выдала подобности в своем телеграмм-канале. Она подчеркнула, что после своего режима работы может столкнуться с эмоциональным выгоранием или даже с депрессией, но хочет избежать проблем. Экс-солистка группы "ВИА Гра" перечислила, какие факторы держат ее на плаву.

Итак, Анна Седокова ведет в блокноте календарь по дням и часам. Она отказывается от еды, от которой "хочется полежать", предпочитает обедать днем. Также певица отметила, что сразу переходит от мыслей к делу, не упуская идеи.

"Не отдыхаю глядя в телефон. Просто отдыхаю", – подчеркнула знаменитость.

Кроме того, она просыпается раньше и не тратит время "на ерунду". Певица Анна Седокова отказывается переносить дела на завтра, максимально выкладываясь каждый день.