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Шоу-бизнес
"Гнойное воспалительное заболевание": страдающую Седокову спасает врач

"Гнойное воспалительное заболевание": страдающую Седокову спасает врач

Анна Седокова спалила в соцсетях шрам на теле.
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Бывшая звезда поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова сегодня активно пробует себя не только в музыке, но в других творческих сферах. Она записывает клипы и подкасты, ходит на съемки различных программ и даже мерч успевает выпускать. При этом певица не отказывается от гастролей, а иногда находит время для отдыха.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Вот из-за очередного фото с отпуска на пляже исполнительница и начала страдать. Внимательные подписчики обратили внимание на шрам на ее ноге и пристали с расспросами. Поклонники даже засудачили, что звезда эстрады пользуется услугами пластического хирурга и убирает лишний жир с помощью липосакции.

Так, главврач клиники эстетической медицины Екатерина Емельянова в интервью Пятому каналу подтвердила, что шрам на теле певицы, действительно, похож, на след от трубки для липосакции. С помощью этого инструмента хирург проникает под кожу и убирает жировые отложения.

Меж тем, специалист принялась спасать экс-солистку группы "ВИА Гра" от возмущенных подписчиков. Она подчеркнула, что изъян на теле мог стать следствием болезни.

"Подобные круглые шрамы могут оставаться и от острых гнойных воспалительных заболеваний волосяных фолликулов..." – уточнила главный врач.

Специалист уточнила, что точно определить, от чего возник шрам, невозможно. По ее словам, правду может сказать только Анна Седокова или хирург певицы.

Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 13:30 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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