Слезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова

Актриса театра и кино Светлана Ходченкова на днях отметила важный праздник. Звездной длинноволосой блондинке исполнилось 40 лет. Свой праздник она встретила на берегу моря в компании пальм, белого песка и лазурной воды. Некоторые поклонники даже пустили слезу от трогательного видео — на нем Светлана в голубом платье улыбается в камеру под грустную музыку.
Не забывает актриса делится и публикациями в сториз. Так, в микроблоге актрисы появилось фото в море цветов — шикарных красных роз. Судя по отметке на фотографии, это подарок от известного французского бренда парфюмерии и косметики.
Конечно, поездка на море не обошлась и без культурной программы. На одном из кадров звезда сериалов "Анна К" и "Годунов" показала фото красивой и, скорее всего, старинной двери. Кажется, будто Светлана Ходченкова ушла в другое измерение. Всему виной темно-голубая обработка и белый свет от одежды.
В последнее время Ходченкова выбирает загадочные ракурсы, скрывая лицо. Поклонники недоумевают, почему красивая женщина отказывается сниматься в кадрах высокого разрешения. Некоторые даже предположили, что, переступив отметку 40 лет, Светлана начала стесняться своей необычной внешности.