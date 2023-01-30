Новый скандал в Великобритании: коронация Карла III под угрозой срыва

Принц Гарри может приехать во дворец.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни, после чего на престол в возрасте 73 лет взошел ее сын, принц Уэльский Чарльз, принявший тронное имя Карла III. 6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится его коронация.

Конечно, при дворце в последнее время не могут обойтись без скандала, и на этот раз тоже затевается заварушка. Готовый забыть про все пакости сына принцессы Дианы монарх ждет на церемонию принца Гарри, но он пока отпирается. Внутрисемейный конфликт расцветает на глазах у всего общества.

Для того, чтобы уладить былую ссору, Карл III даже попросил архиепископа Джастина Уэлби быть посредником в переговорах по поводу присутствия герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл на коронации.

Герцог всерьез волнуется, что его скандальный младший братец в очередной раз начнет мочить корки и перекроет все положительные моменты церемонии, перетянув одеяло на себя и поставив коронацию под угрозу срыва.

Напомним, раскол внутри британской королевской семьи произошел около трех лет назад, когда Меган Маркл дала скандальное интервью Опре Уинфри, где обличила все недостатки и пороки высокопоставленных лиц. Меган и ее муж принц Гарри покинули Великобританию, отказавшись от всех королевских обязанностей и добровольно лишившись титулов.

Недавно в свет вышли мемуары принца Гарри "Запасной". В книге описано, как младший сын принцессы Дианы употреблял наркотики, вступил в половую связь со взрослой женщиной и хладнокровно застрелил 25 человек во время военного конфликта в Афганистане.