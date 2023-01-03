"Тяжелое состояние или смерть": стало известно о неизлечимой болезни Пугачевой

22 мая прошлого года Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила гражданство Израиля. А накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. О ее будущем рассказала Ксения Губина – профессионал по работе с родовыми программами и стратегиями номер 1 в России, автор уникальных и действенных методик, игр и практик, личный консультант владельцев крупного бизнеса.

"Пугачева и Галкин* в прошлом году вступили в тяжелый для себя период – период "перехода состояний", – говорит Губина. – И у Аллы, и у Максима в роду были истории потери репутации и упадок родовой амплитуды. И сегодня они снова переживают ее. Причем отъезд Пугачевой и Галкина был неизбежен. Эта программа заложена в родовом сценарии обоих. Ведь у их предков уже были сложные выборы в жизни, а теперь Алла и Максим просто повторяют родовые сценарии, сами того не осознавая".

В новом году, как полагает Ксения Губина, оба почувствуют еще большее снижение интереса и уважения публики, за что уже сейчас начали себя винить. Что же касается финансовой сферы, то тут зубы на полку Примадонне и ее пятому мужу пока класть не придется. "У них есть хорошие накопления за прошлые годы", – поясняет эксперт.

Особое внимание звездной паре следует обратить на здоровье. "У Максима будет депрессивное состояние, перепады настроения, – считает Губина. – А вот у Аллы я вижу наличие какого-то болезненного процесса в организме. Само это заболевание не станет критичным, но может мешать комфортной жизни. Связано оно с опорно-двигательным аппаратом. И выздоровления не предвидится – это возрастные необратимые изменения. В новом году я вижу проблемы у кого-то из членов семьи Пугачевой – либо тяжелое состояние, либо даже смерть".

Что же касается отношений Пугачевой с пятым мужем, то тут приятного мало. "Скорее всего, они станут жить отдельно, будут выяснять отношения, – предупреждает Губина. – Просто в 22 году они прошли точку невозврата, когда нельзя вернуть привычное окружение, общение и семейный уклад. А сейчас начинаются испытания неудачами, болезнями и упущенными возможностями. Особенно у Аллы мы наблюдаем жуткий отток энергии. А это приводит к конфликту и мелким стычкам в отношениях, неудовлетворенности, печали".

Многим интересно вернутся ли Пугачева и Галкин из Израиля в родные палестины. "Нет, в ближайший год ни Алла, ни Максим на родине не появятся, – заверила Ксения Губина. – Они будут пытаться построить песчаный замок на новом месте, что будет очень сложно из-за активации негативных родовых программ, которые прежде были в спящем режиме".

*Внесен Минюстом в реестр лиц-иноагентов