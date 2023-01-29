Пропал Дмитрий Борисов Тесты Дроздов в реанимации Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной

Лента новостей

Воскресенье 29 января

13:25Ноги больше не ходят: страшный недуг разбил расплывшуюся Наталью Селезневу 12:47"Дышать было все тяжелее": 85-летнего Дроздова с переломанными ребрами увезли в реанимацию 12:33Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно 11:23"Был неприятен": напомаженный дружок Лазарева открестился от связи с угрюмым Биланом 09:58Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ 09:46Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года 09:11Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе 08:36Гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года 06:07Питание, водный баланс, витамины и другие способы укрепить иммунитет 04:09Избавьтесь от этих вещей: названы выдающие бедность предметы интерьера 02:16Курица на скейте и велосипеде: забавное видео покорило Сеть 00:03Петр-полукорм: что нельзя делать в праздник 29 января 22:04"Будет двое": беременная Орлова сделала неожиданное признание 20:21Квартиры, дача, антиквариат: Объявлено о пропаже богатого наследства звезды "Свадьбы в Малиновке" 18:13Смерть в доме Газманова: крик очумевшей жены услышали за версту 17:55"Мерзость": разьяренный из-за развода Агутин устроил потасовку 17:00"Пошла вон!": сбежавшая из России под свист Бузова призналась в любви другой стране 16:39Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним 15:51"Беременность трудно скрыть!": 33-летняя жена Петросяна выкатила пузо после похорон 15:14Бурые пятна и облысение: родившей Орловой грозит вечное уродство 14:36За спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей 13:37“Жениться”: пойманный за интимом с Гусевой Домогаров влип по самое не балуйся 13:13"Инсульт": разбитой вдове Кобзона не оставили шанса 12:08"Всю жизнь убирала рвоту и лечила ЗППП": униженной жене Боярского плюнули в душу 11:57Метры туалетной бумаги: провонявший нечистотами Якубович оконфузился прямо под камерой в Останкино 10:59Врожденная аномалия: врач проболтался о родах Алины Кабаевой 09:57Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа? 09:34Цунами эмоций: 5 книг, от которых невозможно оторваться 09:32Застройщики осваивают кешбэк 08:23Книги категории "12+": добрая литература для детей и подростков 08:11"Буллинг и запугивание": спасшие Бритни Спирс от отца фанаты залезли в дом звезды 06:18Гороскоп на субботу 28 января 2023 года 04:19Проект "Скандинавская линия" – книги с атмосферой северных пейзажей 02:16На кого похож? Скрытная мамочка Тодоренко наконец-то показала лицо сына 00:09Павлов день или День колдунов: что нельзя делать 28 января 22:00"От старости не убежишь!": исколотая десятками игл Довлатова превратилась в скукоженную Гурченко 21:40"Вторичная опухоль": врач не стал утаивать страшное после слухов о рецидиве рака у Вайкуле 21:20Наевшаяся растений Волочкова забилась в припадке на глазах у дочери: Не может успокоиться 21:00"Я алкоголичка!": Кравченко призналась в выходе на сцену "под пивом" после скандала 20:40Люди бьют тревогу: пропал Дмитрий Борисов 20:20"Запрещено выступать": Разинувшую рот Нетребко погнали в шею с фестиваля в Германии 20:00В Кузбассе в лобовом столкновении с фурой погибла женщина 19:40Два дня на морозе: в Хабаровском крае мужчина лишился лица 19:20"А с кем это Ксюша?": раздвинувшую ноги с мужиком Собчак поймали на наглой лжи 19:00Врачи отказались оперировать тяжелобольного Костомарова: больше нет смысла 18:40"Подпускала меня одну": Шукшина вылила на покойную Чурикову ушат помоев 18:20Россияне оторопели при виде беглого иноагента Галкина*: Стал моложе на 30 лет 18:00Гребет деньги лопатой: Кушанашвили раскрыл размер гонораров гастролирующего по Европе Меладзе 17:40Археологи нашли самую древнюю мумию в Египте 17:20Потеряли легенду: Выписанного из больницы Михалкова настигла смерть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Дышать было все тяжелее": 85-летнего Дроздова с переломанными ребрами увезли в реанимацию

424

У Николая Дроздова сломаны восемь ребер.

Тревожные новости рассказал сосед телеведущего художник Константин Мирошник. По словам приятеля, все случилось еще около недели назад. Николай Дроздов возвращался с работы домой и неудачно упал – поскользнулся на выходе из машины. Это случилось всего в нескольких метрах от подъезда, и вероятно, именно поэтому ученый решил не обращаться к медикам, а просто пошел домой.

Однако с каждым днем 85-летнему Николаю Дроздову становилось все хуже. Через пару дней телеведущий сам вызвал себе скорую помощь, и его увезли сразу в реанимацию. Оказалось, что во время падения мужчина сломал себе сразу восемь ребер.

"Ребра вдавились, поэтому у него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее", – цитирует Мирошника телеканал "360".

В настоящее время Николай Дроздов находится под постоянным наблюдением врачей, а живет только на обезболивающих. Несмотря на критичность ситуации, телеведущий сохраняет оптимизм и бодрость духа. Константин Мирошник уверяет, что созванивается с приятелем каждый день. По словам художника, Дроздов надеется на выздоровление, уже "травит" анекдоты и планирует новые путешествия.

Впрочем, до полного восстановления еще далеко. Ближайшую неделю телеведущий проведет в больнице, затем потребуется еще минимум пару месяцев, чтобы переломы срослись, а кости окрепли, пишет "Царьград".

29 января 2023, 12:47
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов

По теме

10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства

"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова

Ноги больше не ходят: страшный недуг разбил расплывшуюся Наталью Селезневу

Наталья Селезнева пропала после смерти мужа в 2020-м.

Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно

Пригожин раскрыл свои истинные чувства к сексуальной даме.

"Был неприятен": напомаженный дружок Лазарева открестился от связи с угрюмым Биланом

Приятель Сергея Лазарева рассказал о странном опыте.

"Будет двое": беременная Орлова сделала неожиданное признание

Ольга Орлова вот вот родит.

Квартиры, дача, антиквариат: Объявлено о пропаже богатого наследства звезды "Свадьбы в Малиновке"

Пуговкин оставил все вдове.

Выбор читателей

28/01СбтПереспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним 28/01СбтМетры туалетной бумаги: провонявший нечистотами Якубович оконфузился прямо под камерой в Останкино 27/01ПтнБеглянку Пугачеву лишили имущества в России: Ни квартир, ни домов, ни замков 28/01СбтЗа спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей 28/01Сбт"Всю жизнь убирала рвоту и лечила ЗППП": униженной жене Боярского плюнули в душу 27/01ПтнНаевшаяся растений Волочкова забилась в припадке на глазах у дочери: Не может успокоиться