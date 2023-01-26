"Вас не любят": смачно плюнувшая на могилу отца Нетребко ответила россиянам

Постоянно живущая в Европе Анна Нетребко продолжает слышать оскорбления от россиян

Знаменитая на весь мир оперная певица Анна Нетребко уже давно не живет в России. Постоянные гастроли и необходимость быть ближе к центру оперного искусства в Вене внесли коррективы в жизнь артистки. Иногда она позволяет себе высказываться на остросоциальные темы, провоцирую разгоряченные споры.

Да и не все россияне понимают, почему Анна Нетребко продолжает жить за рубежом. Многие воспринимают выбор певицы как личное оскорбление. В комментариях под постами Нетребко можно встретить упреки, якобы смачно плюнувшая на могилу отца она своими действиями позорит свой род. Напомним, что на 88-м году жизни скончался Юрий Нетребко. Семья похоронила его в родном Краснодаре. Ради прощания с любимым мужчиной Нетребко отменили концерты и приехала на родину.

Такие высказывания Анна Нетребко часто пропускает. Но иногда можно встретить и дерзкие ответы. Так, под одной из недавних фотографий с бала Венского Филармонического оркестра артистка заявила, что в Европе не сильно жадуют россиян. Кроме нее, конечно же.

"Вас не любят, меня — да", — отрезала Нетребко. Поклонники певицы не ожидали такого, но с пониманием отнеслись к реакции оперной дивы.