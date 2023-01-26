Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского

Актер ушел на фоне грандиозного скандала.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский не так давно оказался в эпицентре грандиозного скандала. Он умудрился серьезно рассориться сразу с двумя коллегами из "Ленкома": директором театра Марком Варшавером и Народной артисткой России Татьяной Кравченко.

Актер позволил себе громкие заявления в адрес коллег, за что его призвали к ответу. И Марк Варшавер, и Татьяна Кравченко заявляли о желании судиться со скандалистом. На этом фоне здоровье 71-летней звезды резко ухудшилось.

На днях Станислава Садальского экстренно госпитализировали в больницу, врачи заподозрили у него внутреннее кровотечение. Медики отметили, что при неблагоприятном исходе кровоизлияние в полости организма могло привести к летальному исходу.

К счастью, обошлось. В минувшую среду, 25 января, Станислава Садальского не стало в больнице. Как сообщает телеканал "360", его выписали после лечение. Отдельно он поблагодарил специалистов, которые упорно боролись за его жизнь. "Огромное спасибо врачам..." – цитирует звезду RT.

Конечно, артист не мог пройти мимо своих коллег. Он намекнул, что за проблемами со здоровьем стоят Марк Варшавер и Татьяна Кравченко. Станислав Садальский отметил, что ему об этом рассказала некая женщина из больницы, которая считает себя психотерапевтом и экстрасенсом.