"Летальный исход": загремевшего в больницу Садальского не уберегли

Накануне российский актер и журналист Стас Садальский попал в больницу с внутренним кровотечением. Он вышел на связь с поклонниками и сделал предположение о том, что болезнь могли спровоцировать кроворазжижжающие препараты, которые он принимал длительное время. Выходит, что актер долго терпел недуг. также он отметил, что пока точного диагноза актеру не поставили, но его состояние действительно очень серьезное.
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением экстренной и общей хирургии Владимир Кан рассказал, чем опасно такое состояние.
"Внутреннее кровотечение – это кровотечение в полость. Это может быть плевральная полость, это может быть брюшная полость. Любая полость. Возникает она из-за повреждения сосудов. Кровоизлияние может начаться у пациента любого возраста из-за болезни или травмы", – рассказал медик.
По его словам, такое состояние несет реальную угрозу жизни, сообщает Пятый канал. Врач отметил, что у Садальского могла развиться язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Если такая болезнь коснется крупного сосуда, то может случиться самое страшное, вплоть до летального исхода. Серьезность ситуации зависит от объема крови и от скорости кровопотери.
В случае Стаса Садальского важно вовремя оказать человеку медицинскую помощь. Пока не ясно, как так получилось, что актера не уберегли от кровотечения, но теперь он под чутким наблюдением врачей.