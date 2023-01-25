"Это диагноз": после слов о кровавых простынях Киркоров назвал претендентов на доступ к своему телу

Филипп Киркоров сделал чистосердечное признание.

О личной жизни Филиппа Киркорова широкой публике известно немного – лишь о его недолгом браке с Аллой Пугачевой и двух детях, которых ему родила суррогатная мать. С кем делит ложе артист, сказать точно никто не может. Периодически лишь появляются слухи о постельных утехах артиста.

Например, несколько лет назад сплетники обсуждали недостоверную информацию об испачканном постельном белье в гостиничном номере, в котором якобы отдыхал Киркоров: "После него все простыни, извините, в *овне и крови", – приводили слова некоего источника "Экспресс-газета" и блогер Anton S.

Недавно 55-летний Киркоров решил развеять нелепые слухи. В интервью PROZVEZD народный артист отметил, что в его возрасте заниматься непристойностями смешно. При этом певец не может сказать, что простые человеческие утехи ему чужды. Он назвал претендентов на доступ к своему телу.

"Я сам делаю выбор и приглашаю дам и мужчин на ужин. Неважно, деловой это ужин или личный. Главное, чтобы было мое желание", – сказал исполнитель хита "Цвет настроения синий".

Филипп Киркоров уже 30 лет находится на вершине популярности, поэтому не удивительно, что о нем периодически появляются какие-то слухи. Правда, некоторые считают, что этого артиста уже пора забыть. "Филипп Киркоров" – это практически официальный медицинский диагноз... Диагноз – один тот факт, что данное явление, уже ставшее синонимом хамства, бездарности, пошлости", – цитирует некоего обозревателя "Царьград".