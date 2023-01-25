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"Да идите вы!": Бросивший кино Петров устроил жуткий скандал у всех на глазах

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Куда делся Петров?

Одно время знаменитый актер не исчезал с экранов: не успевала выйти одна картина с его участием, как на подходе была уже другая! Однако в последнее время артист слегка умерил свой пыл и даже объявил о том, что на время бросает кино. Режиссер Александр Войтинский, работавший с Александром Петровым, отметил, что пауза им была сделана ради некоего "переосмысления".

Вместе с тем он вспомнил о процессе работы со звездой. И это, по его словам, нелегко, но всегда очень интересно. Как оказалось, пару раз артист даже устраивал жуткие скандалы у всех на глазах (безобидные, конечно). Он начинал импровизировать, отходил от сценария и буквально склонял к этому своих коллег, причем не все этим были довольны. Споры могли длиться целый час!

Александр Войтинский в разговоре с РИА ФАН объяснил, что его это никогда не напрягало, а наоборот радовало, ведь именно так рождаются на стоящие шедевры. Он отметил, что бывают ситуации, когда артист харизматичнее автора – в таком случае глупо заставлять его следовать сценарию бесповоротно. И если заставлять "Полицейского с Рублевки" не отклоняться от недостаточно яркой истории, он точно откажется.

"Петров ответит: "Да идите вы все! Я это вижу не так! Я буду делать вот так!", – цитирует Александра Войтинского RT.

25 января 2023, 14:20
Александр Петров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

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