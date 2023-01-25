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Не забыл Бузову: Костенко объявила о разводе с бегающим за бывшей Тарасовым

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Между ними встала Бузова

После скандального развода с поющей телеведущей Дмитрий Тарасов нашел утешение в объятиях миловидной модели. На Анастасии Костенко он женился быстро, и так же быстро она подарил ему уже трех детей. Несмотря на то, что супруги вроде бы счастливы, дух Ольги Бузовой витает в их семье.

Уж слишком часто имя теледивы звучит в сочетании с новым браком футболиста. В прошлом году, к примеру, он откровенно рассказал о том, что пытался привлечь бывшую к своему новому проекту. Звезда в ответ призвала экс-мужа перестать пиариться на ее имени и жить своей жизнью.

Однако, кажется, Дмитрий Тарасов продолжает бегать за Ольгой Бузовой все с той же целью – по крайней мере так решили пользователи, посмотрев ролик с его участием, который слили в Сеть. На кадрах пышное торжество в честь скоро рождения дочери у близкого друга футболиста рэпера T-Killah.

Гости возбужденно обсуждали имя малышки, а спортсмен на камеру признался, что ему очень нравится имя Ольга. В общем, и в этой ситуации он не забыл про Бузову. Слова мужа сидевшую рядом Анастасию Костенко явно не порадовали. Она с довольно нервной улыбкой объявила о разводе с мужем: мол, дочка получит это имя только через их расставание.

Пользователи на просторах Интернета обвинили семейку в том, что она в очередной раз привлекают к себе внимание за счет поющей телеведущей.

"Когда ты 0 без Бузовой. Было бы умнее сделать вид, что Бузовой нет в ее жизни", – пишут россияне.

25 января 2023, 16:20
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Звездач✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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