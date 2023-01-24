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"Смерть": последние слова окровавленного Садальского слили в Сеть

Садальскому не смогли поставить диагноз.
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Накануне ночью российский актер и журналист Стас Садальский был госпитализирован с кровотечением. 71-летний блогер вышел на связь с поклонниками и сообщил о случившемся сам. В Боткинскую больницу его увезли на "скорой", медики экстренно стабилизировали его состояние.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Спустя сутки Садальский предположил, что причиной случившегося вероятно стал длительный стресс и прием медикаментов. При этом точного диагноза у него пока нет.

"Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, лимоны, имбирь", – сообщил окровавленный Стас Садальский.

В Сети появилось его фото из лифта, на котором он сидит в инвалидном кресле, медики при этом отвернулись в сторону. Садальский отметил, что его приятно удивило состояние больницы, в которую он попал. Он ожидал худшего, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Это были его последние слова на данный момент.

Стоит отметить, что пока медикам не удалось остановить полностью кровотечение. Судя по всему, оно внутреннее, и на его остановку требуется время.

Заведующий кардиологическим отделением больницы Долгопрудного Альберт Ягудаев прояснил ситуацию. По его словам, Садальский принимает кроворазжижающий препарат, который применяется при воспалительных процессах и ковиде в том числе. Таблетки снижают риск образования тромбов. Но при этом они понижают уровень свертываемости, что наоборот очень нужное качество крови при воспалениях.

При этом врач подчеркнул, что данный препарат очень сильнодействующй, поэтому должен употребляться при регулярном контроле состава крови на тромбоциты и лейкоциты.

Стас Садальский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 17:50 Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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