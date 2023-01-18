"Я умираю": распоротый хирургами Садальский сказал последнее слово

Станислава Садальского уже нет с нами

Над жизнью прославленного актера нависла серьезная угроза: пару лет назад у него начались проблемы с сердцем, из-за чего ему пришлось пойти на операцию. Распоротому хирургами артисту установили в сердечный сосуд каркас, чтобы кровь двигалась свободнее. Так врачи буквально спасли жизнь Станислава Садальского.

А вот его близкому другу Вахтангу Кикабидзе помочь, увы, не смогли. Знаменитый актер скончался на 85-м году жизни. Как уточняет РИА ФАН, он умер от осложнений, вызванных хронической болезнью почек. Сейчас семья звезды театра и кино готовится к похоронам в Тбилиси. Как передает телеканал "360", церемония прощания уже началась.

Именно поэтому Станислава Садальского уже нет с нами в России: он уехал в Грузию, чтобы проводить Бубу (так он называет своего друга и коллегу по творческому цеху) в последний путь. Там, как пишет ОСН, он останется надолго, ведь панихида в церкви Кашвети будет проходить на протяжении двух дней, и только после нее состоится прощание.

В своем микроблоге актер сказал последние слова Вахтанга Кикабидзе, произнесенные им во время их крайнего разговора. Как оказалось, звезда фильма "Мимино" тяжело переживала смерть своей жены Ирины в 2021 году. Когда артист позвонил приятелю, чтобы поздравить с Новым годом, услышал от него очень печальную речь.

"Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", – привел отрывок из того самого диалога Станислав Садальский.