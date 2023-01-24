"Я даже не переживаю": стало известно о госпитализации наглотавшегося лекарств Садальского

Советский и российский актер театра и кино, актер театра Ленком Станислав Садальский экстренно госпитализирован в Москве. 71-летний заслуженный артист РСФСР оказался на больничной койке из-за продолжительного кровотечения. Сам пациент сообщает, что ситуация пока не улучшается. Из-за состояния здоровья ему даже пришлось отменить поездку в Мурманск.
По предварительной версии, кровотечение вызвано кроверазжижающими препаратами, которыми наглотался Садальский. Это заставило поклонников предположить, что у мужчины коронавирус. Однако, Стас Садальский заявляет, что причина ухудшения состояния здоровья — смерть близких друзей и сильные переживания.
Коллеги и друзья выражают поддержку Стасу Садальскому. Вот и Эвелина Бледанс поделилась своими мантрами артисту. Она пожелала здоровья такому сильному духу и жаждой жизни человеку. По ее мнению, врачи очень быстро приведут актера в нормальное состояние.
"Честно говоря, я даже не переживаю. Я шлю ему здоровья, обязательно сейчас попрошу Вселенную ему дать побольше сил сегодня", — заявила Бледанс в разговоре с Пятым каналом.
Сейчас артистка отдыхает на Бали — таинственном острове в Индонезии, куда съезжаются все ищущие энергию звезды. Эвелина Бледанс верит, что сила острова сможет помочь и Станиславу Садальскому.