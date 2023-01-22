"Пусть делает это без грязи": претендующему на наследство Моисеева канадцу дали добро

Спустя полгода после ухода Бориса Моисеева начинаются суды за наследство.

В сентябре прошлого года из жизни ушел советский и российский эстрадный певец Борис Моисеев. Последние годы Заслуженный артист РФ был сильно болен, поэтому практически не появлялся на публике. Большую часть своего времени мужчина проводил в своей квартире в Москве.

Именно за эту жилплощадь и другие объекты сейчас начнется борьба наследников. Среди них концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох, который практически ухаживал за артистом последние годы и Марк Толкач, брат с канадским паспортом. Последний заявил о намерении отстоять право на наследство.

Претендующему на наследство канадцу, можно сказать, уже дали добро на начало судебных процессов. Одним из таких людей стал блогер и бизнесмен Ашот Задыкян. В эксклюзивном разговоре с "Дни.ру" мужчина поделился своими мыслями по вопросу наследства.

"Его память, конечно же, нужно почтить тишиной. Хотелось бы сказать, пусть земля ему будет пухом. Если человек считает, что он прав, то пусть делает. Только пусть делает это без вреда, без грязи, без вынесения этого всего наружу, обвинения всех подряд", — заявил Задыкин.

Блогер считает, что новоиспеченный брат не должен никого винить в уходе Бориса Моисеева. Нужно действовать исходя из текущих обстоятельств, а не придумывать новые.