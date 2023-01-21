Засохшая от одиночества Барановская мечтает об оплодотворении: Без кобеля скука смертная

Юлия Барановская поделилась смелой фантазией.

Общественность, месяцами приписывавшая Юлии Барановской роман то с Григорием Лепсом, то с Александром Гордоном, была, вероятно, очень разочарована недавним откровением женщины о том, что та одинока.

В одном из последних интервью Юлия, как уже писали Дни.ру, призналась в том, что мечтает о том, чтобы стать матерью еще раз. Однако Барановская даже не задумывается об оплодотворении донорскими биоматериалами: главное условие – любимый мужчина рядом и полноценная, наконец-то, семья.

Прокомментировать позицию Юлии Барановской решила Лена Миро: она согласна с тем, что дети должны расти в полной семье, где родители состоят в браке. Уверена она и в том, что Барановская "еще ничего", а потому обязательно должна и замуж выйти, и ребенка родить.

Своими мнениями поделились и подписчики Лены Миро: они уверены, что телеведущая "с жиру бесится". По их словам, засохшая от одиночества Юлия Барановская смотрит совсем не в ту сторону, ведь у нее есть и здоровье, и трое детей, и интересная работа, а та выдумывает себе повод пострадать.

"Пожила бы уже для себя", "Самое время пожить в свое удовольствие <...> еще целая жизнь впереди", "Жертва традиционных ценностей", "Без кобеля тоска смертная, да и еще окотиться хочется, тьфу", – поделились целым спектром эмоций пользователи Сети, поразмышляв о желаниях Юлии Барановской.