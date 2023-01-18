"Ни дна ему, ни покрышки!": смердящего Якубовича закопали под гулкие проклятия

Якубович по глупости вляпался в скандал.

В эфире недавнего выпуска шоу "Поле чудес" на Первом канале ведущий Леонид Якубович позволил себе хамскую выходку по отношению к одной гостье. При это все делалось как обычно шутя в непринужденной беседе. Однако жители Камчатки посчитали, что зажравшийся Якубович насмехается над простым народом и считает людей за дураков.

ПО ТЕМЕ Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни

Вероятно, Леонид Якубович застрял в лихих 90-х и до сих пор считает, что к нему в студию приезжаю сирые и убогие простолюдины, которым невдомек, что к чему, и говорить им якобы можно что угодно, а они будут просто стоять и улыбаться, радуясь, что попали на Первый канал. Да только российский народ, судя по всему, устал от бесконечных насмешек и унижений. А может просто прозрел.

Участницей шоу "Поле чудес" была директор ительменского фольклорного ансамбля "Эльвель" Лидия Кручинина. Она прилетела с Камчатки и подарила Якубовичу национальную шапку малахай и бусы из корюшки. "Это ж надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!" – выпалил неожиданно Якубович. Также он добавил, что теперь провоняет Камчаткой на всю оставшуюся жизнь.

Теперь в соцсетях распространяется петиция с требованием отстранить Леонида Якубовича от работы, ему шлют проклятия и критику, а сам телеведущий дает весьма странные комментарии. "Ни дна ему ни покрышки", – закопали Якубовича пользователи. Сама же Кручинина считает, что ведущий ни в чем не виноват.