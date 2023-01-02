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Шоу-бизнес
"Попутного ветра в горбатую спину": кричащую о помощи лохматую Орбакайте зверски бросили в море

"Попутного ветра в горбатую спину": кричащую о помощи лохматую Орбакайте зверски бросили в море

Дочь Аллы Пугачевой накликала беду. Кристина Орбакайте больше не с нами.
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Исполнительница хита "Пьяная вишня" отчалила из России куда подальше. Сверкать на главных российских телеканалах в Новый год звезде не дали, и тогда она отправилась в свободное плавание. В личном блоге 1 января она разместила кадр с большого судна, на фото Кристина Орбакайте предстала лохматой и даже какой-то несчастной.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Наследница Аллы Пугачевой вскоре рассекретила свое местоположение. Знаменитость оказалась у турецких берегов и громко попросила о помощи. Небо заволокло туманом, кругом темнота, судно не могло причалить. "Ау!" — кричала Кристина Орбакайте, записывая видео для поклонников.

На утро стало светло, беда ушла, и стало ясно, насколько отзывчивыми оказались пользователи Сети. Если преданные фанаты поддержали дочь Пугачевой и пожелали ей счастья, то злопыхатели разразились негодованием. Условно говоря, они зверски бросили Кристину Орбакайте куковать в море в беспросветной мгле.

"Попутного ветра в горбатую спину, хорошо что тебя не было на новогоднем голубом огоньке, это просто чудо для нас", "А можно просьбу? В путешествие и навсегда из России! Тебе точно в России делать нечего, как и мамаше", — выразились гневные личности в комментариях.

Сможет ли Кристина Орбакайте вернуть доверие публики, а главное, куда держит курс? Быть может, Алла Пугачева или старшие товарищи подскажут ей верное направление.

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 18:12 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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