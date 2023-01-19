"Значит жив, курилка": госпитализированный Краско вышел на связь

92-летний актер театра и кино Иван Краско за последний год был неоднократно госпитализирован. Возраст берет свое, поэтому мужчине требуется всестороннее обследование и дорогостоящее лечение. Глаза, рука и сердце — вот неполный список требующих внимание болезней актера.
Так, в начале года Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт. У Ивана Ивановича отнялась левая рука и ухудшилось самочувствие, поэтому врачи отправили артиста на госпитализацию. К сожалению, диагноз подтвердился. Из-за карантина в медучреждении Краско находился в полной изоляции. Сейчас госпитализированный Иван Краско вышел на связь.
На днях мужчина выписался из больницы. 27 января он выйдет на сцену театра, а затем планирует пройти новое обследование. По словам звезды "Улицы разбитых фонарей" и "Тараса Бульбы", врачам не понравилось состояние его сердца. Оперировать актера врачи отказываются, а значит нужно сделать все меры по предотвращению экстренной госпитализации.
Настроение у Ивана Краско бодрое и оптимистичное. Журналистам он рассказал, что вместе с врачами сам шутит над своим здоровьем.
"Как говорят врачи: "чувство юмора не теряет, значит жив, курилка", — цитирует мужчина разговор со своими лекарями.