"Хочется сорваться": истощенный Пьеха вывалил все проблемы

В откровенном интервью Стас Пьеха рассказал последние новости из жизни.

2023 год начинается для Стаса Пьехи очень продуктивно — весь январь артист планирует давать концерты. В то же время 42-летний певец старается не упускать из другие и другие сферы жизни: личное развитие, бизнес и, конечно же, отцовство. В новом интервью Пьеха вывалил и радости, и проблемы такой загруженности.

Напомним, что в Санкт-Петербурге подрастает 8-летний сын артиста Петя. Стас Пьеха знает все подробности жизни ребенка, от уроков в школе до увлечений. Он также старается поддерживать мальчика во всех увлечениях.

А вот в бизнесе дела у Пьехи обстоят средне. По словам исполнителя хита "Она не твоя", сейчас такой период, когда главная задача его наркологической клинки — это оставаться на плаву. Некоторые поклонники говорят, что истощенный Пьеха должен больше отдыхать, но артист уверяет — его нагрузка под контролем.

Конечно, зашел разговор и о личной жизни Стаса. Пока мужчина не в отношениях, но понимает важность проводить время с одной женщиной. В 42 году артист хочет покоя без лишних авантюр.

"Иногда бывает, накапливается какая-то энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но хочется как-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию", — делится Стас Пьеха.