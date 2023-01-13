Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни

Первый выпуск программы "Поле чудес" вышел в эфир в далеком 1990-м году. Тогда передачу вел Влад Листьев, которого успешно сменил на посту Леонид Якубович. Телеведущий радует россиян и сегодня, а его передача стала одной из самых любимых на телевидении. В четвертой студии Останкино Якубович буквально провел треть своей жизни и по сей день продолжает с честью нести службу.
В эфире свежего выпуска шоу "Поле чудес" произошло нечто. В одно мгновение программы 77-летнего Леонида Якубовича не стало, вместо него вдруг очутился совсем другой человек. Все дело в том, что ведущего подменили.
Одна из участниц Лидия Кручинина прилетела в Москву с Камчатки. У себя на малой родине она работает в этельменском народном ансамбле. Вместе с Андреем Кукуном она выступила на сцене "Поле чудес" и показала национальный танец.
"Чем сидеть и горевать, лучше петь да плясать. Ноги есть, бубен есть. Кто станцует – тому честь!" – такие слова звучали в песне.
В конце гостья подарила Леониду Якубовичу национальную шапку малахай, отделанную натуральным мехом, и бусы из рыбы корюшки, которую местные жители Камчатки ловят с весны. По словам участницы, рыбу местные не только едят, но и носят.
"Надо было ехать с Камчатки чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я видимо провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", – пошутил Якубович.
Судя по всему, рыбой воняло на весь телецентр Останкино. "Вы ее не забудете никогда", – отметила Лидия.